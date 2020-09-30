Как НЕ ошибиться при выборе своего первого автомобиля?

Комфортное и безопасное передвижение – основное правило при выборе первой машины. Для начинающего водителя требования к авто особенные: технические характеристики и эксплуатационные показатели автомобиля должны находиться в улучшенном состоянии, пишет эксперт с . Помимо личностных предпочтений относительно цвета, марки, производителя авто, следует учесть состояние трасс и дорог, по которым предстоит передвигаться, и частоту использования транспорта.
На что обратить внимание начинающему водителю перед покупкой первого автомобиля?
Необходимо определить диапазон цен, в пределах которого новичок сможет приобрести машину. Не рекомендуется покупать слишком дорогое транспортное средство, так как отсутствие опыта вождения пагубно скажется на состоянии авто. Начинающий водитель еще не чувствует габариты машины, не предвидит ситуацию на дороге, плохо запоминает неровности и опасные участки на трассе, неуверенно маневрирует в различных ситуациях.
Без опыта вождения новичок травмирует автомобиль, неэкономично использует топливо, не следит за работой основных узлов транспортного средства. В связи с этим рекомендуется купить выносливую машину, обслуживание которой не потребует серьезных финансовых вложений.
Чтобы выбрать оптимальную модель, посоветуйтесь с более опытными водителями. Знания бывалого автолюбителя помогут при выборе первого автомобиля.
Брать новую или подержанную? Многие считают, что новый автомобиль - это круто и это действительно так, но все мы прекрасно понимаем, что неопытному автомобилисту требуется страховка каско, ведь каждая царапина, особенно на новой машине, переносится болезненно. Если вы не располагаете солидной суммой, то новый автомобиль будет не слишком высокого класса. Речь идет даже не о "понтах" или желании выделиться, а о банальной системе безопасности. К примеру старый Вольво может выручить вас в сложной ситуации, в то время как новенький Хендай не справится с серьезным ДТП.
Отечественная или иномарка? Если вы не скоростной ездок и безопасность не является вашим главным критерием, но у вас беда с параллельной парковкой, то вам стоит обратить внимание на отечественный автопром. Да, больше 100 лучше не разгоняться и придется чинить время от времени, но все же стоимость автомобиля и запчастей к нему - сущие копейки.
Какие машины не стоит покупать новичкам? Не желательно покупать автомобиль с задним приводом, так как авто с передним или полным приводом лучше держат дорогу. Не стоит покупать избыточно мощный автомобиль. Машина больше 150 л.с. никчему новичку, ведь это не только лишние затраты, но и опасность на дороге. Покупка экономически невыгодной машины - это бесполезная трата денег. Автомобиль может подойти по всем параметрам, но неоправданно большие затраты на бензин вряд ли окупят покупку.
Следует учитывать, на какое количество человек рассчитан салон авто. Если вы выбираете транспортное средство для езды в одиночестве, можно не уделять особого внимания посадочным местам, достаточно, чтобы кресло водителя было комфортным. А если вы планируете регулярно перевозить в машине членов семьи или друзей, позаботьтесь об удобстве и вместительности салона. Дискомфорт пассажиров может отвлекать во время езды, что нежелательно для начинающего водителя.