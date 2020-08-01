Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Основные моменты подготовки к успешным естественным родам после кесарева сечения

p>Собрать свою команду для родов. Неважно, где женщина собирается рожать дома или в роддоме, одна ли или с сопровождением, очень важно правильно подобрать свою команду, тех людей, кто будет ей помогать в родах. Это должны быть люди, которые будут поддерживать женщину в ее взглядах на роды, которым она будет доверять и сможет пустить в свое интимное пространство. Команда должна верить в положительный исход родов, не торопить и не пытаться перестраховаться без ведомых причин.

Настроиться. В любых родах очень важен психологический настрой, но в родах после кесарева сечения он особенно важен, так как у женщины могли остаться негативные установки после предыдущих родов, которые необходимо проработать. Это можно сделать самостоятельно, можно совместно с психологом, можно закрыть предыдущие роды с помощью процедур пеленания, которые сейчас стали доступны и распространены. Важно принять свой опыт предыдущих родов и не зацикливаться на нем.

Быть уверенной, что рубец выдержит. Многие женщины беспокоятся, что шов после кесарева может разойтись в естественных родах. Для того, чтобы быть уверенной в этом, врачи рекомендуют делать УЗИ рубца.

Дать время своему шву на заживление, как минимум 18 месяцев до следующей беременности.

Избегать ненужных медицинских манипуляций. По статистике большинство разрывов матки происходят из-за стимуляции.

Понять причину предыдущего кесарева сечения, по возможности проговорите с врачом и командой , как избежать подобных сценариев в следующих родах. Соблюдать сбалансированную диету и занимайтесь физическими упражнениями для беременных. Хорошая физическая форма – отличное подспорье для легких родов в целом, и особенно для VBAC.

Отпустить свои предыдущие роды настолько насколько возможно.

Обучаться и читать много успешных историй VBAC.

Ультразвкуковое измерение толщины миометрия в области предполагаемого рубца – это дополнительный метод исследования, а не основной. Истинная несостоятельность может быть выявлена лишь по время родов или во время операции. Рубец должен быть однородным на всем протяжении, без ниш и выпячиваний. Оценивать состояние рубца лучше в третьем триместре, когда формируется нижний сегмент матки. Желательно проводить исследование с наполненным мочевым пузырем, что позволяет увидеть границу между маткой и пузырем. Если есть сомнения о состоянии рубца, можно дополнительно провести МРТ. Желательно, чтобы толщина рубца была минимум 2,5 мм. Рубец толщиной более 5мм чаще всего имеет больше рисков порваться. Такая толщина рубца из-за соединительной ткани. Но есть множество историй об удачных родах, когда толщина миометрия была менее 1мм. А также есть печальные исходы при нормальной толщине рубца. Поэтому узи рубца – это не основной критерий оценки положительного исхода родов после кесарева сечения.

04 август 06:39 | : Разное

Главные новости


Хабаровский мейнстрим, или Почему повезло Архангельску
Высоцкий. Поминальная
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2020 (24)
Июль 2020 (304)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)

Деньги


все материалы
«    Август 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20