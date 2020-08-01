Основные моменты подготовки к успешным естественным родам после кесарева сечения

p>Собрать свою команду для родов. Неважно, где женщина собирается рожать дома или в роддоме, одна ли или с сопровождением, очень важно правильно подобрать свою команду, тех людей, кто будет ей помогать в родах. Это должны быть люди, которые будут поддерживать женщину в ее взглядах на роды, которым она будет доверять и сможет пустить в свое интимное пространство. Команда должна верить в положительный исход родов, не торопить и не пытаться перестраховаться без ведомых причин.
Настроиться. В любых родах очень важен психологический настрой, но в родах после кесарева сечения он особенно важен, так как у женщины могли остаться негативные установки после предыдущих родов, которые необходимо проработать. Это можно сделать самостоятельно, можно совместно с психологом, можно закрыть предыдущие роды с помощью процедур пеленания, которые сейчас стали доступны и распространены. Важно принять свой опыт предыдущих родов и не зацикливаться на нем.
Быть уверенной, что рубец выдержит. Многие женщины беспокоятся, что шов после кесарева может разойтись в естественных родах. Для того, чтобы быть уверенной в этом, врачи рекомендуют делать УЗИ рубца.
Дать время своему шву на заживление, как минимум 18 месяцев до следующей беременности.
Избегать ненужных медицинских манипуляций. По статистике большинство разрывов матки происходят из-за стимуляции.
Понять причину предыдущего кесарева сечения, по возможности проговорите с врачом и командой , как избежать подобных сценариев в следующих родах. Соблюдать сбалансированную диету и занимайтесь физическими упражнениями для беременных. Хорошая физическая форма – отличное подспорье для легких родов в целом, и особенно для VBAC.
Отпустить свои предыдущие роды настолько насколько возможно.
Обучаться и читать много успешных историй VBAC.
Ультразвкуковое измерение толщины миометрия в области предполагаемого рубца – это дополнительный метод исследования, а не основной. Истинная несостоятельность может быть выявлена лишь по время родов или во время операции. Рубец должен быть однородным на всем протяжении, без ниш и выпячиваний. Оценивать состояние рубца лучше в третьем триместре, когда формируется нижний сегмент матки. Желательно проводить исследование с наполненным мочевым пузырем, что позволяет увидеть границу между маткой и пузырем. Если есть сомнения о состоянии рубца, можно дополнительно провести МРТ. Желательно, чтобы толщина рубца была минимум 2,5 мм. Рубец толщиной более 5мм чаще всего имеет больше рисков порваться. Такая толщина рубца из-за соединительной ткани. Но есть множество историй об удачных родах, когда толщина миометрия была менее 1мм. А также есть печальные исходы при нормальной толщине рубца. Поэтому узи рубца – это не основной критерий оценки положительного исхода родов после кесарева сечения.