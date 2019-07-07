Местный житель нашел клад и отдал его музею

32-летний житель Сумщины Андрей нашел с помощью металлоискателя в лесу клад с украшениями, датируемыми V веком: гривнами, фибулами и другими изделиями.
По словам кладоискателя, это большая удача для него. Он уже не первый год занимается этой деятельностью, но впервые ему удалось найти такой богатый и большой тайник. Предметов было так много, что ему потребовалось не менее 4 часов, чтобы все их достать.
В новостях Сумы сообщили, что местный житель решил передать свою находку краеведческому музею. Сотрудники уже выставили часть украшений в качестве экспонатов, поэтому с найденными украшениями может ознакомиться каждый желающий.
Андрей на вопрос журналистов о решении передать все сокровища музею ответил, что это «своеобразная эволюция сознания». По его словам, он знаком со многими людьми, которые алчно ищут такие тайники, а потом среди ночи «гладят свои сокровища». Мужчина же видит в этом другой смысл и считает, что древними вещами должны любоваться все.
Ранее в новостях дня Украины писали о том, на Полтавщине в поселке Бельское был найден не менее интересный клад артефактов, датируемый VI веком нашей эры. В ходе археологических раскопок, которые проводились на территории заповедника Бельское городище, специалисты нашли скифское золото, амфоры, наконечники и женские украшения. В этой местности уже третий год подряд проводят раскопки, на которые съезжаются специалисты не только из Украины, но и других государств.
Тайные захоронения продолжают находить по всей планете. Так, недавно на Востоке Англии местный житель, производя полевые работы, наткнулся на древнее погребение. Он тут же обратился в соответствующие службы, и археологи, проведя экспертизу, действительно подтвердили необходимость проведения раскопок. В результате специалисты обнаружили более 20 захоронений, сделанных приблизительно в XV веке. В них, кроме человеческих останков, были обнаружены драгоценности и предметы быта: изделия из хрусталя, янтарные бусы, оружие и железные наконечники. Некоторые имеют еще более раннюю историю и датируются V – серединой VI века н.э. Археологи отметили, что все захоронения принадлежат одному периоду, а вот детских могил в погребении не было.