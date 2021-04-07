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В Архангельской области упал вертолет Робинсон, есть жертвы

Архангельским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации  возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека) по факту крушения вертолёта в районе острова Мудьюнг Архангельской области.

По предварительной информации, 17 мая 2021 года в 21:25 поступило сообщение о падении вертолета Робинсон в районе острова Мудьюг Архангельской области, вылетевшего из аэропорта Васьково Архангельской области. В результате произошедшего один человек погиб, двое получили травмы, один пропал без вести.

По данным прокуратуры, воздушное судно принадлежит компании "Малышева Ком/S".

В настоящее время организован выезд следственно-оперативной группы к месту происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится комплекс необходимых следственных действий.

 

18 май 06:24 | : Происшествия

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