В Архангельской области упал вертолет Робинсон, есть жертвы

Архангельским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека) по факту крушения вертолёта в районе острова Мудьюнг Архангельской области.
По предварительной информации, 17 мая 2021 года в 21:25 поступило сообщение о падении вертолета Робинсон в районе острова Мудьюг Архангельской области, вылетевшего из аэропорта Васьково Архангельской области. В результате произошедшего один человек погиб, двое получили травмы, один пропал без вести.
По данным прокуратуры, воздушное судно принадлежит компании "Малышева Ком/S".
В настоящее время организован выезд следственно-оперативной группы к месту происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится комплекс необходимых следственных действий.