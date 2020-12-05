В Коряжме два сотрудника предприятия шантажировали заказчика выдачей продукции

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению в зависимости от роли и степени участия каждого двух работников предприятия в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б, в, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий и бездействие в интересах дающего и иных лиц, входящих в служебные полномочия такого лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с вымогательством коммерческого подкупа, в крупном размере).
Следствием установлено, что 2018-2019 году обвиняемые потребовали от представителя коммерческой организации передачи ежемесячного вознаграждения за беспрепятственную приемку поставляемой продукции, угрожая расторжением контракта и последующими финансовыми потерями. За указанный период они получили коммерческий подкуп в размере не менее 229 тысяч рублей.
Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.
В ходе допросов один из обвиняемых признал свою вину.
В целях обеспечения приговора суда в части возможных имущественных взысканий в ходе следствия наложен арест на транспортные средства обвиняемых на общую сумму свыше 2 млн. рублей.