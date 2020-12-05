Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Коряжме два сотрудника предприятия шантажировали заказчика выдачей продукции

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению в зависимости от роли и степени участия каждого двух работников предприятия в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б, в, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение действий и бездействие в интересах дающего и иных лиц, входящих в служебные полномочия такого лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с вымогательством коммерческого подкупа, в крупном размере).

Следствием установлено, что 2018-2019 году обвиняемые потребовали от представителя коммерческой организации передачи ежемесячного вознаграждения за беспрепятственную приемку поставляемой продукции, угрожая расторжением контракта и последующими финансовыми потерями. За указанный период они получили коммерческий подкуп в размере не менее 229 тысяч рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.

В ходе допросов один из обвиняемых признал свою вину.

В целях обеспечения приговора суда в части возможных имущественных взысканий в ходе следствия наложен арест на транспортные средства обвиняемых на общую сумму свыше 2 млн.  рублей.

07 апрель 08:54 | : Происшествия

Главные новости


Он не Чиполлино? Цыбульский и его первый год
В лесах Архангельской области обнаружена таинственная секта

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2021 (74)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)

Деньги


все материалы
«    Апрель 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20