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Страшное преступление против детей в Сольвычегодске

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение 46- летнему жителю города Сольвычегодска в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию  несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Следствием установлено, что 21 апреля 2020 года вечером по месту жительства семьи по неустановленной причине произошло возгорание и задымление в доме, в котором находились только малолетние дети, лишенные в силу возраста возможности предпринять необходимые меры по предотвращению возгорания. При этом обвиняемый, проявляя преступную неосторожность, не предвидя возможность повторного возникновения возгорания, проветрил помещение и оставил детей без присмотра, оставшись вместе с их матерью ночевать в бане. В это время в доме произошло возгорание и образование угарного газа, при вдыхании которого двое из детей погибли.  

В период с ноября 2019 года по апрель 2020 года после того, как обвиняемый снова стал проживать вместе с бывшей супругой и детьми, он систематически наносил побои 7-летнему сыну. В этот же период времени он ненадлежащим образом исполнял обязанности по воспитанию детей, не принимал должных мер к их содержанию, обеспечению продуктами питания, одеждой, фактически самоустранившись от их воспитания.

В ходе допроса обвиняемый свою вину признал частично.

Решением Котласского городского суда родители ограничены в правах в отношении несовершеннолетних дочерей, которые в настоящее время проживают в специализированном учреждении.

По делу выполнен необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. После ознакомления стороны защиты с материалами уголовного дела оно будет направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

 

22 март 08:45 | : Происшествия

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