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В Вельске продавщица магазина погибла за 300 рублей и две банки пива

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности за преступление против собственности 35-летнему жителю Вельского района в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в помещение, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем).

Напомним, 2 апреля 2020 года около 16 часов в магазине, расположенном по улице Красная в городе Вельске, обнаружено  тело 45-летней женщины- продавца с ножевыми ранениями. Сотрудниками ОУР ОМВД России по Вельскому району на месте преступления задержан местный житель и изъято орудие преступления.

Следствием установлено, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в магазин со служебного входа, вооружился обнаруженным  ножом для выпечки и обыскал подсобное помещение, из которого намеревался похитить куртку, две банки пива и 300 рублей. Его противоправные действия обнаружила продавец, которая позвонила своей сменщице и попросила подойти. После того, как 45-летняя женщина-продавец вошла в магазин, обвиняемый нанес ей не менее 8 ударов ножом. В это время свидетель преступления обратилась к сотрудникам полиции, которые на месте преступления задержали обвиняемого.

После задержания подозреваемый пояснил следователю, что плохо себя чувствовал из-за длительного употребления спиртных напитков. Что послужило причиной нанесения ударов, не помнит. В ходе допроса в качестве обвиняемого он признал свою вину в части убийства и пояснил следователю, что умысла на разбой у него не было.

На период следствия в отношении подследственного судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По делу выполнен необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. После ознакомления стороны защиты с материалами уголовного дела оно будет направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Следствие ведет Вельский межрайонный следственный отдел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

24 февраль 10:14 | : Происшествия

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