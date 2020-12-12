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В Няндоме вздорная барышня забила дверь пенсионеров гвоздями

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 27-летней жительницы города Северодвинска, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч.2 ст. 127  УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении двух лиц).

По версии следствия, в поселке Шалакуша Няндомского района подозреваемая после конфликта с супружеской парой пенсионеров приколотила гвоздями доску к их входной двери, лишив их возможности покинуть квартиру.

По предварительным данным,  подозреваемая, приезжая на малую родину, принимала гостей, что вызывало недовольство соседей. В ответ на их очередное замечание  подозреваемая при помощи доски и гвоздей лишила их свободы и уехала. Пожилые люди без посторонней помощи не могли открыть входную дверь. У женщины-пенсионерки поднялось давление, и она позвонила фельдшеру, который прибыл по вызову, убрал доску и оказал потерпевшей медицинскую помощь.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Допрашиваются свидетели, производится сбор доказательственной базы.

Дело принято к производству Няндомским межрайонным  следственным отделом Следственного управления СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

За незаконное лишение свободы двух человек Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

 

 

19 февраль 10:12 | : Происшествия

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