В Няндоме вздорная барышня забила дверь пенсионеров гвоздями

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 27-летней жительницы города Северодвинска, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч.2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении двух лиц).
По версии следствия, в поселке Шалакуша Няндомского района подозреваемая после конфликта с супружеской парой пенсионеров приколотила гвоздями доску к их входной двери, лишив их возможности покинуть квартиру.
По предварительным данным, подозреваемая, приезжая на малую родину, принимала гостей, что вызывало недовольство соседей. В ответ на их очередное замечание подозреваемая при помощи доски и гвоздей лишила их свободы и уехала. Пожилые люди без посторонней помощи не могли открыть входную дверь. У женщины-пенсионерки поднялось давление, и она позвонила фельдшеру, который прибыл по вызову, убрал доску и оказал потерпевшей медицинскую помощь.
В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Допрашиваются свидетели, производится сбор доказательственной базы.
Дело принято к производству Няндомским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
За незаконное лишение свободы двух человек Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.