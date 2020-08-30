Юрия Гнедышева могут лишить на 20 лет права преподавать

Так следует из представления в обвинительном заключении:
Заместитель прокурора Архангельской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра образования и науки Правительства Архангельской области Юрия Гнедышева. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении одной малолетней и двух несовершеннолетних лиц) и п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконное распространение порнографических материалов с использованием сети «Интернет»).
Установлено, что обвиняемый в 2019 году через созданные под вымышленными именами персональными страницами в одной из социальных сетей познакомился и вел беседы сексуальной направленности с тремя девочками в возрасте от 12 до 14 лет, а также направил одной из них ссылку на видеозапись, признанную порнографическим материалом.
Уголовное дело возбуждено на основании результатов оперативно-розыскной деятельности, представленных специальным подразделением УМВД России по Архангельской области, расследовано СУ СК России по Архангельской области и НАО.
Первоначально в ходе допроса подследственный признал свою вину. В последующем отказался выражать свое отношение к предъявленному обвинению.
После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.
За совершенные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности (в госуправлении) или заниматься определенной деятельностью (преподавательской) на срок до двадцати лет либо без такового.
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