Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Юрия Гнедышева могут лишить на 20 лет права преподавать

Так следует из представления в обвинительном заключении:

Заместитель прокурора Архангельской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра образования и науки Правительства Архангельской области Юрия Гнедышева. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении одной малолетней и двух несовершеннолетних лиц) и п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконное распространение порнографических материалов с использованием сети «Интернет»).

Установлено, что обвиняемый в 2019 году через созданные под вымышленными именами персональными страницами в одной из социальных сетей познакомился и вел беседы сексуальной направленности с тремя девочками в возрасте от 12 до 14 лет, а также направил одной из них ссылку на видеозапись, признанную порнографическим материалом.

Уголовное дело возбуждено на основании результатов оперативно-розыскной деятельности, представленных специальным подразделением УМВД России по Архангельской области, расследовано СУ СК России по Архангельской области и НАО.

Первоначально в ходе допроса подследственный признал свою вину. В последующем отказался выражать свое отношение к предъявленному обвинению.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд г. Архангельска для рассмотрения по существу.

За совершенные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности (в госуправлении) или заниматься определенной деятельностью (преподавательской) на срок до двадцати лет либо без такового.











Читайте актуальные юридические новости, воспользовавшись сайтом legemnews.ru. Только свежие новости, которые полезно знать каждому.

08 февраль 12:40 | : Происшествия

Главные новости


Наше непредсказуемое прошлое. Аудиосериал об интервенции на Русском Севере
Камо грядеши, граждане? Послесловие к воскресному митингу

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2021 (90)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20