Вельский пацан подставил своего друга порнографией в соцсети. Наказание будет суровым

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Вельского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконное распространение порнографических материалов с использованием сети «Интернет»).
По версии следствия, подозреваемый, зная логин и пароль к странице 15-летнего друга в одной из социальных сетей, со смартфона от его имени разместил на его странице порнографическое изображение, которое стало доступно неограниченному числу пользователей, а также от имени друга отправил указанное изображение знакомой девушке.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
В ходе допроса несовершеннолетний подозреваемый свою вину признал и пояснил следователю, что это была неудачная шутка.
Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Уголовный кодекс РФ за незаконное распространение порнографических материалов с использованием сети «Интернет» предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.