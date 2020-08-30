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Вельский пацан подставил своего друга порнографией в соцсети. Наказание будет суровым

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя Вельского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного  п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконное распространение порнографических материалов с использованием сети «Интернет»).

По версии следствия, подозреваемый, зная логин и пароль к странице 15-летнего друга в одной из социальных сетей, со смартфона от его имени разместил на его странице порнографическое изображение, которое стало доступно неограниченному числу пользователей, а также от имени друга отправил указанное изображение знакомой девушке.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

В ходе допроса несовершеннолетний  подозреваемый свою вину признал и пояснил следователю, что это была неудачная шутка.

Дело принято к производству Вельским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Уголовный кодекс РФ за незаконное распространение порнографических материалов с использованием сети «Интернет» предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.

 

08 февраль 10:08 | : Происшествия

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