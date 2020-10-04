Обрушившийся потолок в архангельской школе для кого-то обернется уголовным делом

20 ноября 2020 года утром при выполнении работ по ремонту кровли здания МБОУ «Средняя школа №22» города Архангельска произошло частичное обрушение конструктивных элементов потолка и штукатурки, в результате которого двое учеников получили незначительные телесные повреждения. Предварительно установлено, что работы, выполняемые по контракту индивидуальным предпринимателем, и оказываемые образовательным учреждением услуги не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы, допрашиваются свидетели, назначены экспертизы.
Дело принято к производству следственным отделом по Ломоносовскому округу г.Архангельск Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.