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Мошенники «доят» архангельских пенсионеров на миллионы

Что ни день, то такая новость…

Накануне в отдел полиции № 5 (по обслуживанию Соломбальского, Северного и Маймаксанского округов) УМВД России по городу Архангельску поступило сообщение от пенсионерки 1946 года рождения. По словам потерпевшей, 21 сентября на ее мобильный телефон позвонила неизвестная, представилась сотрудником службы безопасности банка и сообщила, что со счетов пенсионерки пытаются несанкционированно списать средства. Женщине предложили обезопасить накопления и перевести их на специальные безопасные счета.

Пенсионерка поверила незнакомцам и в течение нескольких дней осуществила переводы более чем на 10 счетов, перечислив в общей сложности порядка 5 миллионов 100 тысяч рублей. Как только средства на картах закончились, она решила перезвонить якобы представителям банка, однако телефоны оказались выключены. Набрав номер, указанный на обороте карты, ей ответил представитель банка и сообщил, что общавшиеся с ней люди могли быть мошенниками. После этого пенсионерка обратилась в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Предварительно установлено, что звонки женщине поступали с номеров мобильных телефонов, зарегистрированных на территории Московской и Свердловской областей. Расследование уголовного дела продолжается.

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают, что сотрудники служб безопасности банков никогда не звонят клиентам с сообщениями о проблемах со счетом. Любой подобный звонок, равно как предложения перевести деньги на «резервный» счет, сообщить реквизиты банковской карты и коды безопасности для предотвращения несанкционированной операции – типичные уловки аферистов. Будьте бдительны. Не совершайте операции, связанные с распоряжением вашими финансами спонтанно и по указанию неизвестных вам лиц, кем бы они не представлялись.

 

30 сентябрь 13:12 | : Происшествия

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