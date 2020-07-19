Юные северодвинцы хотели покататься на халяву... и что из этого вышло

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении жителей города Северодвинска в возрасте 16 и 17 лет, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «а» ч.2 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, 4 августа 2020 года в ночное время подростки договорились похитить мопед, который находился у жилого дома по улице Ломоносова в городе Северодвинске. Они при помощи физической силы руками толкали мопед с места стоянки к месту последующего хранения, но не смогли мопедом распорядиться по своему усмотрению, так как своими действиями привлекли внимание прохожих и скрылись с места преступления.
В ходе допроса несовершеннолетние подозреваемые признали свою вину и раскаялись в содеянном. Они пояснили следователю, что планировали похитить мопед, чтобы кататься на нем.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. В ходе следствия будут выясняться причины и условия, способствовавшие совершению несовершеннолетними противоправных действий.