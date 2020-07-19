За что мы платим?! Архангельские энергетики организовали преступный картель

ФАС раскрыл сговор архангельских энергетических компаний по закупкам угля на сумму более 1.5 млрд. рублей. Естественно, что за этот шахер-махер приходится расплачиваться потребителям из собственных карманов…
Речь о ПАО «ТГК-2», АО «АрхоблЭнерго» и ООО «ТЭК», которые заключили между собой соглашения и создали преимущественные условия для ООО «ТЭК» на торгах по закупке угля для нужд теплоэлектроцентралей в Архангельской, Новгородской и Ярославской областях.
Закупки производились в период 2017-2018 г.г. Общая сумма контрактов 1.5 млрд. рублей.
Комментарий антимонопольщиков:
«Подобные сговоры и нарушения, к сожалению, имеют негативный социальный эффект - при завышении цен на поставку угля его стоимость теплоэнергетические компании могут закладывать в тариф, который оплачивают в итоге потребители, обычные граждане. Поэтому ФАС уделяет большое внимание выявлению и пресечению подобных соглашений в таких социально важных сферах. Компаниям будут назначены многомиллионные оборотные штрафы.
…Это дело - один из этапов системной работы антимонопольной службы по выявлению антиконкурентных соглашений в регулируемых сферах деятельности. Особое внимание мы уделяем тепло- и энергоснабжению районов Крайнего Севера и Дальнего Востока. Я считаю, что наказание должно быть соответствующим - материалы дела мы направим в правоохранительные органы, так как в действиях компаний мы усматриваем признаки нарушения уголовного законодательства».