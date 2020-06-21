В Виноградовском р-не оператор котельной погиб в первый же рабочий день

Сегодня утром в поселке Березник Виноградовского района у кирпичного здания обнаружено тело 48-летнего местного жителя, которого накануне индивидуальный предприниматель пригласил на работу оператором котельной. Котельная функционировала на отходах древесины и отапливала указанное строение коммерческого назначения, в котором также расположены магазин и кафе. По предварительным данным, мужчина погиб в результате аварии, произошедшей на котельном оборудовании, повлекшей обрушение конструкций. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
В настоящее время произведен осмотр места происшествия, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы, в том числе для установления причины смерти погибшего, производится сбор доказательственной базы.