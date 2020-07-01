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Гражданин Соврамши: Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов отказывается признавать свою вину в произошедшем в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом в среду, 29 июля, рассказал адвокат артиста Эльман Пашаев.

«Мы уже давно с моим подзащитным отказались от признания вины, а подробно представим нашу позицию в суде», — цитирует его ТАСС.

Ранее о том, что актер отказался признать вину, заявила адвокат потерпевших Татьяна Головкина. Она также отметила, что Ефремов отказался в ходе расследования давать показания по этому делу. Артист воспользовался ст. 51 Конституции России, которая позволяет не свидетельствовать против себя.

Ранее в среду Ефремова доставили в Пресненский суд Москвы, где должно было начаться предварительное слушание по его делу о ДТП. Но судебное заседание было перенесено на 30 июля с формулировкой «в связи с неявкой адвокатов обвиняемого». Об этом сообщают Известия со ссылкой на сообщение суда.

27 июля адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что направил в суд ходатайство с просьбой перенести заседание на срок позже 5 августа из-за занятости в других процессах, даты по которым были назначены ранее.

ДТП с участием Ефремова произошло в Москве 8 июня, тогда его автомобиль выехал на встречную полосу и протаранил фургон Lada. В результате погиб курьер Сергей Захаров. В организме актера нашли алкоголь и следы наркотиков.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и повлекшее смерть человека». 20 июля прокуратура утвердила обвинительное заключение по этому делу.

Ефремов опубликовал видео, в котором извинился и предложил компенсацию семье погибшего. Адвокат Александр Добровинский, представлявший семью, заявил об отказе клиентов от предложенной компенсации. Позже, 29 июля, Головкина сообщила, что актер не предлагал денежную компенсацию родственникам погибшего.

29 июль 14:58 | : Происшествия

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