Гражданин Соврамши: Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов отказывается признавать свою вину в произошедшем в центре Москвы ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом в среду, 29 июля, рассказал адвокат артиста Эльман Пашаев.
«Мы уже давно с моим подзащитным отказались от признания вины, а подробно представим нашу позицию в суде», — цитирует его ТАСС.
Ранее о том, что актер отказался признать вину, заявила адвокат потерпевших Татьяна Головкина. Она также отметила, что Ефремов отказался в ходе расследования давать показания по этому делу. Артист воспользовался ст. 51 Конституции России, которая позволяет не свидетельствовать против себя.
Ранее в среду Ефремова доставили в Пресненский суд Москвы, где должно было начаться предварительное слушание по его делу о ДТП. Но судебное заседание было перенесено на 30 июля с формулировкой «в связи с неявкой адвокатов обвиняемого». Об этом сообщают Известия со ссылкой на сообщение суда.
27 июля адвокат артиста Эльман Пашаев заявил, что направил в суд ходатайство с просьбой перенести заседание на срок позже 5 августа из-за занятости в других процессах, даты по которым были назначены ранее.
ДТП с участием Ефремова произошло в Москве 8 июня, тогда его автомобиль выехал на встречную полосу и протаранил фургон Lada. В результате погиб курьер Сергей Захаров. В организме актера нашли алкоголь и следы наркотиков.
По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и повлекшее смерть человека». 20 июля прокуратура утвердила обвинительное заключение по этому делу.
Ефремов опубликовал видео, в котором извинился и предложил компенсацию семье погибшего. Адвокат Александр Добровинский, представлявший семью, заявил об отказе клиентов от предложенной компенсации. Позже, 29 июля, Головкина сообщила, что актер не предлагал денежную компенсацию родственникам погибшего.