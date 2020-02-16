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Северодвинские полицейские накрыли публичной дом, руководимый дамой пенсионного возраста

В городе корабелов в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был выявлен притон, где оказывались интимные услуги.


Организаторы незаконной деятельности были задержаны сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Северодвинску в феврале этого года при силовой поддержке СОБР Россгвардии.


По версии следствия, 54-летняя уроженка города Северодвинска создала и возглавила организованную группу, распределив преступные роли между другими ее участниками.


Как было установлено в ходе расследования, в состав группы входило четыре человека – три женщины и мужчина – водитель. Их роли были распределены, у всех были определенные функции. В притоне постоянно работало шесть-семь представительниц древнейшей профессии.


По данному факту отделом дознания ОМВД России по городу Северодвинску было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 35  части 1 статьи 241 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация занятия проституцией».


В настоящий момент собраны все необходимые доказательства, дело передано в суд.


Уголовным кодексом Российской Федерации в отношении организатора притона предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет либо штраф в размере до пятисот тысяч рублей.


Точку в этом деле поставит суд.


10 июль 14:29 | : Происшествия

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