Северодвинские полицейские накрыли публичной дом, руководимый дамой пенсионного возраста

В городе корабелов в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был выявлен притон, где оказывались интимные услуги.
Организаторы незаконной деятельности были задержаны сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Северодвинску в феврале этого года при силовой поддержке СОБР Россгвардии.
По версии следствия, 54-летняя уроженка города Северодвинска создала и возглавила организованную группу, распределив преступные роли между другими ее участниками.
Как было установлено в ходе расследования, в состав группы входило четыре человека – три женщины и мужчина – водитель. Их роли были распределены, у всех были определенные функции. В притоне постоянно работало шесть-семь представительниц древнейшей профессии.
По данному факту отделом дознания ОМВД России по городу Северодвинску было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 35 части 1 статьи 241 Уголовного кодекса Российской Федерации «Организация занятия проституцией».
В настоящий момент собраны все необходимые доказательства, дело передано в суд.
Уголовным кодексом Российской Федерации в отношении организатора притона предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет либо штраф в размере до пятисот тысяч рублей.
Точку в этом деле поставит суд.