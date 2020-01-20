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Житель Новодвинска чуть было не забил знакомого банным тазиком

 Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению  34-летнего жителя города Новодвинска в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство) и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, с совершенная с причинением значительного ущерба, с банковского счета).

Следствием установлено, что в ночь на 1 октября 2019 года в бане, расположенной на улице Декабристов в городе Новодвинске, в ходе совместного употребления спиртных напитков  обвиняемый на почве личной неприязни нанес множественные удары руками, ногами, металлическим тазом, фрагментом кирпича  и ножом в область жизненно-важных органов 41-летнему мужчине. Полагая, что потерпевший мертв, похитил его  банковскую карту, с которой обналичил денежные средства на общую сумму более 69 тысяч рублей. Благодаря тому, что потерпевший смог покинуть баню, а на улице прохожие ему вызвали скорую медицинскую помощь, он остался жив. В результате преступления его здоровью причинен тяжкий вред.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что его друг пригласил с ними в сауну 41-летнего мужчину, с которым познакомился на улице. В ходе совместного употребления между ними произошла словесная ссора,  и он избил потерпевшего. 

На период следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

08 июнь 08:51 | : Происшествия

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