Житель Новодвинска чуть было не забил знакомого банным тазиком

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 34-летнего жителя города Новодвинска в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, с совершенная с причинением значительного ущерба, с банковского счета).
Следствием установлено, что в ночь на 1 октября 2019 года в бане, расположенной на улице Декабристов в городе Новодвинске, в ходе совместного употребления спиртных напитков обвиняемый на почве личной неприязни нанес множественные удары руками, ногами, металлическим тазом, фрагментом кирпича и ножом в область жизненно-важных органов 41-летнему мужчине. Полагая, что потерпевший мертв, похитил его банковскую карту, с которой обналичил денежные средства на общую сумму более 69 тысяч рублей. Благодаря тому, что потерпевший смог покинуть баню, а на улице прохожие ему вызвали скорую медицинскую помощь, он остался жив. В результате преступления его здоровью причинен тяжкий вред.
В ходе допроса обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что его друг пригласил с ними в сауну 41-летнего мужчину, с которым познакомился на улице. В ходе совместного употребления между ними произошла словесная ссора, и он избил потерпевшего.
На период следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.