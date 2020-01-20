В Архангельске девочка получила серьезную травму на площадке для игр

В правоохранительные органы из медицинского учреждения поступило сообщение о госпитализации 11-летней девочки, которая 2 июня 2020 года получила травмы на детской площадке на территории поселка 25-й Лесозавод. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
Предварительно установлено, что девочка провалилась ногой в щель, образовавшуюся из-за отсутствующей доски, на площадке перед спуском с детской горки.
В рамках проверочных мероприятий устанавливается степень тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавшего ребенка. Будет дана правовая оценка тому, насколько соответствует требованиям безопасности горка, построенная в общедоступном месте и предназначенная для использования, в том числе малолетними детьми. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Во время летних каникул Следственное управление настоятельно рекомендует взрослым не оставлять досуг несовершеннолетних без присмотра, обращать внимание детей на необходимость соблюдения мер безопасности.