В Северодвинске задержан незадачливый насильник

В конце апреля – начале мая текущего года в Северодвинске были зафиксированы несколько нападений на женщин. Во всех случаях злоумышленник действовал по похожему сценарию: подходил к потерпевшим и, угрожая предметом, который женщины воспринимали как нож, требовал пройти с ним. В четырех случаях по независящим от злоумышленника обстоятельствам довести преступный умысел до конца ему не удалось.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый – ранее судимый 27-летний уроженец Котласского района, временно проживающий в городе корабелов – был задержан сотрудниками управления уголовного розыска регионального УМВД и ОМВД России по г. Северодвинску.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».
Также задержанный проверяется на причастность к совершению преступления против половой свободы личности.
У сотрудников полиции есть основания полагать, что потерпевших может быть больше. Если вы пострадали от противоправных действий данного человека, обратитесь в полицию города Северодвинска по телефонам: 8 (8184) 56-05-58, 56-25-44.