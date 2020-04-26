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В Северодвинске задержан незадачливый насильник

В конце апреля – начале мая текущего года в Северодвинске были зафиксированы несколько нападений на женщин. Во всех случаях злоумышленник действовал по похожему сценарию: подходил к потерпевшим и, угрожая предметом, который женщины воспринимали как нож, требовал пройти с ним. В четырех случаях по независящим от злоумышленника обстоятельствам довести преступный умысел до конца ему не удалось.


В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый – ранее судимый 27-летний уроженец Котласского района, временно проживающий в городе корабелов – был задержан сотрудниками управления уголовного розыска регионального УМВД и ОМВД России по г. Северодвинску.


Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».  


Также задержанный проверяется на причастность к совершению преступления против половой свободы личности.


У сотрудников полиции есть основания полагать, что потерпевших может быть больше. Если вы пострадали от противоправных действий данного человека, обратитесь в полицию города Северодвинска по телефонам: 8 (8184) 56-05-58, 56-25-44.


22 май 12:57 | : Происшествия

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