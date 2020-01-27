Полицейский начальник из Архангельской области строил баню руками сотрудников

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению бывшего начальника ОМВД России «Приморский» в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Следствием установлено, что обвиняемый в 2017 году, действуя из корыстной заинтересованности, привлек двух сотрудников органов внутренних дел для строительства бани на земельном участке в Холмогорском районе Архангельской области, что позволило ему обустроить личное домовладение за счет привлечения бесплатного труда. Сотрудники, опасаясь наступления для них неблагоприятных последствий в случае отказа строить баню, на протяжении нескольких месяцев выполняли незаконные указания своего руководителя, для этого не менее 25 раз выезжали на личном автотранспорте и занимались строительством и обустройством бани, включая рабочие дни, дни нахождения в отпуске и на больничном. При этом подчиненные сотрудники были вынуждены выполнять свои прямые служебные обязанности за пределами нормальной продолжительности рабочего времени (после окончания рабочего дня и в выходные дни). Обвиняемый необоснованно учел как свое рабочее время в периоды личных выездов для контроля строительства бани, так и своих подчиненных, работавших в служебное время на строительстве бани, что повлекло необоснованное начисление им денежного довольствия. В результате злоупотребления полномочиями УМВД России по Архангельской области причинен материальный ущерб на общую сумму не менее 34 тысяч рублей.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, представленных ОРЧ СБ УМВД России по Архангельской области и Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области.
В ходе допроса обвиняемый свою вину не признал.