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Любовные игры пенсионеров. Вельский вандал держал бывшую сожительницу взаперти

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 54-летнего жителя Вельского района в совершении  преступления, предусмотренного п. п. «в, г» ч.2 ст. 127  УК РФ (незаконное лишение человека свободы, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

По версии следствия, 15 июля 2019 года вечером в городе Вельске 55-летняя потерпевшая по приглашению  бывшего сожителя пришла к нему в гости.  Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, запер изнутри входную дверь в квартиру и отказался выпускать женщину. Затем несколько раз ударил ее ножом, а когда потерпевшая упала, нанес удары ногами по ее телу. Пострадавшая попыталась покинуть квартиру через окно, но бывший сожитель снова применил к ней физическую силу. Женщине удалось покинуть чужую квартиру только когда обвиняемый уснул, после чего она обратилась в правоохранительные органы. В результате указанных действий потерпевшей причинены телесные повреждения, которые расцениваются как легкий здоровью.

В ходе допроса подследственный признал свою вину. Он пояснил следователю, что на улице встретил свою бывшую сожительницу и пригласил к себе в гости. Затем из-за воздействия алкоголя не хотел выпускать ее из дома, а когда она продолжила настаивать, то применил к ней физическую силу.

14 февраль 08:59 | : Происшествия

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