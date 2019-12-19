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Ушел из лесной избушки… и растворился. Поморье ищет Вячеслава Осотина

Сотрудники отдела полиции по Приморскому району устанавливают местонахождение без вести пропавшего Вячеслава Никифоровича Осотина 1968 года рождения. 6 января 2020 года он ушёл из избушки, находящейся около озера Золотицкое. До настоящего времени его местоположение неизвестно.
На вид мужчине 50 лет, его рост около 160 сантиметров, имеет худощавое телосложение.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении Вячеслава Осотина, полиция просит обращаться по телефонам: +7 911 550 41 21, 8(8182) 285 969 или 02.

10 февраль 08:32 | : Происшествия

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