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Преступление будет раскрыто. Пропавший бизнесмен Сусяев найден убитым в Вельском р-не

Как мы сообщали ранее, на минувшей неделе Следственный комитет объявил в розыск жителя Вельского р-на Архангельской области Вячеслава Сусаева, пропавшего вместе с принадлежавшей ему дорогой иномаркой. С самого начала подозревалась криминальная подоплека этого исчезновения.

Как в воду глядели. Тело Сусаева с признаками насильственной смерти найдено оперативниками в районе проживания потерпевшего.

Его авто было выставлено на продаже спустя некоторое время после исчезновения владельца.

Есть и подозреваемый – знакомый жертв.

Начато процессуальное расследование по факту убийства.

03 февраль 11:10 | : Происшествия

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