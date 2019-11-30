Преступление будет раскрыто. Пропавший бизнесмен Сусяев найден убитым в Вельском р-не

Как мы сообщали ранее, на минувшей неделе Следственный комитет объявил в розыск жителя Вельского р-на Архангельской области Вячеслава Сусаева, пропавшего вместе с принадлежавшей ему дорогой иномаркой. С самого начала подозревалась криминальная подоплека этого исчезновения.
Как в воду глядели. Тело Сусаева с признаками насильственной смерти найдено оперативниками в районе проживания потерпевшего.
Его авто было выставлено на продаже спустя некоторое время после исчезновения владельца.
Есть и подозреваемый – знакомый жертв.
Начато процессуальное расследование по факту убийства.