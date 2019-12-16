Архангельская область: Где ты, Вячеслав Сусяев?!

20 января 2020 года около 22 часов Вячеслав Сусяев (на фото), 1967 года рождения, уехал из деревни Вороновская Вельского района на принадлежащем ему автомобиле марки «TOYOTA LAND CRUISER», г.р.з. М402МЕ 29 регион, в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. По факту безвестного исчезновения Сусяева следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Всех, кто располагает информацией, способной помочь следствию, просьба обратиться в Вельский межрайонный следственный отдел, расположенный по адресу: г. Вельск, ул. Некрасова, д.13, строение 4, телефон приемной (818-36) 6-40-63, либо позвонить по телефону 02.