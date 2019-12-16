Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельская область: Где ты, Вячеслав Сусяев?!

20 января 2020 года  около 22 часов Вячеслав Сусяев (на фото), 1967 года рождения, уехал из деревни Вороновская Вельского района на принадлежащем ему автомобиле марки «TOYOTA LAND CRUISER», г.р.з. М402МЕ 29 регион, в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. По факту безвестного исчезновения Сусяева следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу  возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).        

Всех, кто располагает информацией, способной помочь следствию, просьба  обратиться в Вельский межрайонный следственный отдел, расположенный по адресу: г. Вельск, ул. Некрасова, д.13, строение 4, телефон приемной (818-36) 6-40-63, либо позвонить по телефону 02.

 

30 январь 12:02 | : Происшествия

Главные новости


Кто-то сомневался? ГосДума в едином порыве приняла поправки к Конституции (в первом чтении)
«Меня интересует человек, а не партийность». Губернатор Орлов о новом главе Плесецкого района и политических веяниях
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2020 (217)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)

Деньги


все материалы
«    Январь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20