"Взятка в 1 млн. рублей" Следственный комитет официально подтвердил задержание Сергея Родионова

Из официального пресс-релиза:
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении руководителя управления Федеральной налоговой службы по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергея Родионова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.6 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки через посредника, совершенное в особо крупном размере с вымогательством взятки), а также в отношении представителя коммерческой организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, с апреля по ноябрь 2019 года на территории города Архангельска и города Санкт-Петербурга подозреваемый вымогал и получил через посредника взятку в размере 8,5 млн рублей. Взятка предназначалась за совершение в пользу взяткодателя и представляемых им лиц незаконных действий, а именно снижения размера недоимки, пеней и штрафов, доначисленных по результатам выездной налоговой проверки в отношении коммерческой организации, занимающейся заготовкой и переработкой металлического лома. Кроме того, вознаграждение требовалось за предоставление рассрочки выплаты недоимки, пеней и штрафов путем заключения мирового соглашения с УФНС России по АО и НАО, а также за способствование указанным действиям в силу своих служебных полномочий.
При передаче очередной части взятки в размере 1 млн рублей подозреваемые задержаны сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По месту жительства должностного лица произведен обыск.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- разыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
P.S. Напомним, что информация о задержании главного налоговика Архангельской области прошла вчера вечером. Часть наблюдателей уже высказала мнение, что это может быть элемент внутренней войны спецслужб.