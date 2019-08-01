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Коноша: Тетя в квартиру "случайно" зашла...

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации  по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 24-летней жительницы Коношского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица).

По версии следствия,  2 июля 2019 года днем подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при помощи топора повредила входную дверь в квартиру, расположенную в поселке Коноша, и  незаконно проникла в жилище к 25-летней  женщине, у которой в гостях находился ее сожитель. Своими действиями она нарушила конституционное право потерпевшей на неприкосновенность жилища.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, производится сбор доказательственной базы.

От подозреваемой поступило заявление о явке с повинной. В ходе допроса она пояснила следователю, что она вместе с сожителем в гостях у потерпевшей употребляли спиртные напитки. Ее попросили сходить и купить алкоголь. Когда она вернулась, ее отказались впустить в квартиру. В порыве ревности она сходила домой за топором и при помощи его повредила замок, и зашла внутрь чужой квартиры, где находился ее сожитель.

Дело принято к производству Няндомским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

За незаконное проникновение в жилище Уголовный кодекс РФ предусматривает наказание от штрафа до ареста на срок до трех месяцев.

19 сентябрь 11:16 | : Происшествия

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