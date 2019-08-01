Анна Каренина из Шалакуши. Жительницу архангельской глубинки сбило грузовым поездом

В дежурную часть Вологодского линейного отдела МВД России на транспорте поступила информация о том, что на станции Шалакуша Няндомского района Архангельской области грузовым поездом смертельно травмирована местная жительница, 1934 года рождения.
Прибывшие на место происшествия сотрудники транспортной полиции установили, что женщина пересекала железнодорожное полотно, не убедившись в отсутствии приближающихся поездов. Во избежание наезда машинист подал звуковые и световые сигналы, применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. От полученных травм женщина скончалась на месте. Личность пострадавшей установлена. О происшествии сообщено родственникам погибшей.
Сотрудниками транспортной полиции проводятся дополнительные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Транспортная полиция напоминает! Основными причинами травмирования граждан на объектах железнодорожного транспорта является нарушение правил безопасности при нахождении в зоне движения поезда. Оградите себя и своих близких людей от трагических случайностей, – помните, что железная дорога - зона повышенной опасности!