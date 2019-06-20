За утонувшую архангельскую девочку Турция может и ответить

По поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу организовано проведение доследственной проверки по факту гибели 5-летней девочки, которая вместе с мамой находилась на отдыхе в Турецкой Республике.
По предварительным данным, 03 сентября 2019 года в дневное время девочка купалась в бассейне одного из отелей и утонула.
Следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ход проведения процессуальной проверки находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.