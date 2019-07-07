Архангельская область: Сотрудник УФСИН работал в колонии "коробейником"

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего бывшего сотрудника исправительной колонии № 14 УФСИН России по Архангельской области, расположенной в Вельском районе, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия).
По версии следствия, в период с 2016 по 2018 года сотрудник исправительного учреждения за взятку в общей сумме 100 тысяч рублей проносил для осужденного на территорию колонии колоды игральных карт, наушники, флэшки, кард-ридер и другие предметы, запрещенные к использованию осужденными.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области, ОЭБиПК ОМВД России по Вельскому району и УФСИН России по Архангельской области.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Производится сбор доказательственной базы.
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