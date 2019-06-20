Так радиация все-таки есть? Военные запретили судоходство в Двинском заливе на месяц

Запрет наложен по требованию Министерства обороны РФ и продлится до 10 сентября.
Информация размещена на сайте администрации морских портов западной Арктики и подтверждается Архангельским морским пароходством. Контроль за его выполнением на Архангельском морском порту.
Это сообщение взволновало наблюдателей… оно никак не вяжется с официальными сообщениями о том, что с радиацией в районе инцидента все в порядке.
Также остается непонятным, где произошел взрыв реактивного двигателя, повлекший человеческие жертвы – на земле или на судне, вышедшем в море.
Напомним, что вчерашний инцидент на военном испытательном полигоне под Северодвинском вызвал настоящую панику у населения Архангельска – массово скупались йод и красные сухие вина. Некоторые гражданские источники продолжают утверждать, что видели в момент взрыва над полигоном нечто, похожее на ядерный «гриб».
Впрочем, компетентные органы их решительно опровергают.