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Йод в дефиците, или Цена молчания. Последствия инцидента на полигоне в Нёноксе

По многочисленным сообщениям наших наблюдателей, вчера в городах «Большой агломерации» (Архангельск, Северодвинск, Новодвинск) наблюдалась настоящая паника.

С полок аптек сметались йодосодержащие препараты (особым спросом пользовался йодомарин), с прилавков продовольственных магазинов – салаты из морской капусты, в алкомаркетах популярностью пользовались водка и сухие красные вина.

А всё из-за инцидента в Нёноксе, помноженного на впечатления от обсуждаемого в Сети сериала «Чернобыль».

Социальные сети полнились сообщениями о повышении радиационного фона в районе Северодвинска в 2-3-4-5… раз.

Архангелогородцам поступали советы плотно закрыть окна, не выходить из дома минимум два дня и выстирать всю уличную одежду. Как приговор люди ждали обещанных дождей.

В интернете появились фотографии, на которых вертолеты санавиации, доставившие в Архангельск пострадавших от взрыва на испытательном полигоне в Нёноксе, встречали санитары в костюмах радиационной защиты. Впрочем, так как они были размещены известным манипулятором Чураковым, велика вероятность, что это фейк.

А всё из-за молчания главного виновника инцидента – Министерства обороны Российской Федерации. В своем мессенджере руководитель пресс-службы регионального подразделения МЧС майор Дмитрий Чистяков, всегда открытый для общения с журналистами, честно признался, что ему запрещено давать какие-либо комментарии от своего ведомства.

Что привело к вполне прогнозируемому результату – общество не верит любым успокаивающим сообщениям, поступающим от военных и органов исполнительной власти.

Напомним, что вчера, 8 августа, на военном испытательном полигоне в Нёноксе, что в 40 км от базы атомного подводного флота Северодвинска, произошёл взрыв, в следствии которого погибли двое и пострадали 15 человек. По официальным сообщениям, инцидент произошёл без участия радиоактивных веществ – взорвался двигатель во время испытания жидкостной реактивной установки.  

09 август 07:59 | : Горячая тема / Происшествия / Скандалы

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