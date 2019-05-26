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Не обижай судью, устьянец

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Устьянского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи, участвовавшего в отправлении правосудия).

По версии следствия,  5 июня 2019 года при рассмотрении мировым судьей судебного участка Устьянского судебного района материалов об административном правонарушении в отношении 20-летнего местного жителя, который неоднократно уклонялся от исполнения административного наказания (не оплатил штрафы за нарушение правил дорожного движения), после оглашения судьей постановления о назначении ему административного ареста на срок 7 суток, на почве личной неприязни к судье, публично оскорбил судью и продемонстрировал оскорбительный жест.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

В ходе допроса подозреваемый свою вину в неуважении к суду признал и пояснил следователю, что очень разозлился на судью, которая ему назначила арест, так как на следующий день у него была запланирована поездка.

05 август 08:51 | : Происшествия

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