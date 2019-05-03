Очевидцы пожара на Чумбарово-Лучинского: Архангельские "Россети" безбожно лукавят

Комментарий на комментарий архангельского филиала федеральной энергетической конторы:
Неравнодушные граждане, приславшие на адрес нашего агентства заметку об инциденте, случившемся при сносе незаконно построенной часовни (чуть не сгорела сама разбираемая постройка, а вкупе с ней и стоящий рядом популярный в Архангельске ресторан национальной кухни «El Fuego»), усмотрели в пояснениях местных энергетиков изрядную долю лукавства. Редакция не видит повода отказать им в собственном комментарии:
«…Важно понимать, что сетевая компания не вправе ограничивать электроснабжение без соответствующей заявки. Собственник здания не только не уведомил «Россети Северо-Запад» о демонтажных работах, но и затруднил доступ к воздушной линии, питающей объект, строительным мусором. Поэтому энергетики для работ на ЛЭП воспользовались специальной автовышкой…» (Из комментария пресс-службы ПАО «Россети Северо-Запад»)
Кроме того, в комментарии пресс-службы коммунальщиков утверждается, что выездная бригада прибыла на место происшествия оперативно.
«…Оперативно!? Мы очень жалеем, что не вели видеосъемку и не транслировали ее в «Ютуб». Все-таки мы не профессиональные журналисты. Но в следующий раз так и сделаем. Правоту слов старосты часовни могут подтвердить данные с камер видеонаблюдения близлежащих зданий. Первыми, и причем действительно оперативно, прибыли офицеры МЧС и пожарный расчет… Только минут через двадцать, и то благодаря пинку дежурного МЧС по Архангельской области, подъехала буханка Россетей, не оборудованная даже лестницей, чтобы залезть на столб или стену, чтобы перекусить линию…», - рассказали очевидцы.
«Они говорят, что воспользовались автовышкой…!? Это был красный пожарный ЗИЛ с выдвижной лестницей, вместе с героем – товарищем пожарным…».
«А теперь самая жесть…Эти «ужи» пишут, что хозяин часовни препятствовал им тем, что развалил вокруг строительный мусор. Как будто он сам уничтожил половину своей часовни, а не бригада рабочих из Таджикистана, нанятая ООО «СТИЛОБАТ», которая занимается демонтажем православной святыни».
«Дикий неолитический ужас! Мы в шоке не только от разгильдяйства рабочих Россетей, но и поражаемся непрофессионализму пресс-службы архангельских энергетиков и их желанию уйти от ответственности перед людьми и Богом… А также перед главой ПАО «Россети» Павлом Ливинским, которому мы намерены направить письмо с просьбой о служебной проверке...».
P.S. Редакция ИА RUSNORD подтверждает право второй стороне конфликта выступить с собственным заявлением. Также подтверждаем, что приславшие опубликованное выше письмо не имеют никакого отношения к другим энергетическим компаниям… то есть, речь не идет о внутрикорпоративной конкуренции.
(фото АГТРК «Поморье»)