ПАО «Россети Северо-Запад»: «Мы прибыли оперативно, но...». Официальный комментарий на пожар в часовне

Сегодня на нашем сайте опубликована заметка очевидца происшествия – из-за неотключенной электроэнергии перед сносом скандальной часовни чуть нее выгорела половина деревянной Чумбаровки.
Виновником происшествия наблюдатели считают ПАО «Россети Северо-Запад», в чью компетенцию, в том числе, входит отключение электропитания объектов при проведении подобных работ.
С этим мнением не согласны коммунальщики, приславшие на адрес редакции свои видение проблемы. Ознакомьтесь:
21 июня произошло короткое замыкание на внутренних сетях здания на проспекте Чумбарова-Лучинского. Специалисты компании «Россети Северо-Запад» оперативно прибыли на место и по требованию МЧС отключили линию, питающую объект.
Важно понимать, что сетевая компания не вправе ограничивать электроснабжение без соответствующей заявки. Собственник здания не только не уведомил «Россети Северо-Запад» о демонтажных работах, но и затруднил доступ к воздушной линии, питающей объект, строительным мусором. Поэтому энергетики для работ на ЛЭП воспользовались специальной автовышкой.