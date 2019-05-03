Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

ПАО «Россети Северо-Запад»: «Мы прибыли оперативно, но...». Официальный комментарий на пожар в часовне

Сегодня на нашем сайте опубликована заметка очевидца происшествия – из-за неотключенной электроэнергии перед сносом скандальной часовни чуть нее выгорела половина деревянной Чумбаровки.

Виновником происшествия наблюдатели считают ПАО «Россети Северо-Запад», в чью компетенцию, в том числе, входит отключение электропитания объектов при проведении подобных работ.

С этим мнением не согласны коммунальщики, приславшие на адрес редакции свои видение проблемы. Ознакомьтесь:

21 июня произошло короткое замыкание на внутренних сетях здания на проспекте Чумбарова-Лучинского. Специалисты компании «Россети Северо-Запад» оперативно прибыли на место и по требованию МЧС отключили линию, питающую объект.

 Важно понимать, что сетевая компания не вправе ограничивать электроснабжение без соответствующей заявки. Собственник здания не только не уведомил «Россети Северо-Запад» о демонтажных работах, но и затруднил доступ к воздушной линии, питающей объект, строительным мусором. Поэтому энергетики для работ на ЛЭП воспользовались специальной автовышкой.

24 июнь 13:03 | : Экономика / Происшествия

Видеозал


Мусорный ветер Поморья в «Сказках бабушки Галины», выпуск 43-й
Гонка за сокровищами началась! На «Мосфильме» прошел первый съемочный день сериала «12 стульев» (фоторепортаж)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2019 (191)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (252)
Февраль 2019 (243)
Январь 2019 (213)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20