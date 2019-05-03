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В Архангельске чуть не сгорела скандальная часовня и здание ресторана... отстояли неравнодушные верующие

Группа неравнодушных горожан вместе со смотрителем спасли от пожара часовню Св. Артемия Веркольского, которую накануне пытались снести рабочие из Таджикистана. Это произошло в минувшую пятницу 21 июня.

«Мы оказались рядом с часовней случайно, но получилось, что не спроста. Заехав во двор ресторана «El Fuego», мы стали свидетелями полного беспредела. Вокруг полуразрушенной часовни бегал её староста – Владимир Радченко. Увидев нас, он, с трясущимися руками рассказал о том, как столкнулся с двумя нашими национальными бедами – разгильдяйством и воровством...», - рассказали очевидцы.

«Часовню начали ломать сразу же после Троицы в День Святого Духа…И ведь Бог «шельму метит». Никому в голову не пришло отключить здание от электричества…Рабочие сносят крышу, ломают маковки и кресты, а по кабелям продолжает бежать электрический ток.. Но Бог есть, пятничным вечером была гроза и пошел ливень. А вслед за ливнем – несколько коротких замыканий и возгораний, которые я вместе с прохожими тушил своими руками...!», - рассказал Радченко.

За пол часа до замыкания и возгорания вокруг часовни ходили сотрудники ПАО РОСССЕТИ, молча смотрели на линии электропередач, курили, плевали в сторону поверженных крестов и куполов. Очевидно, им было все равно.

«Уехали…, а потом был «коротыш», задымление и пламя, которое мы тушили чем попало. Пришлось поднимать на уши Центр кризисных ситуаций и катастроф, Управление МЧС по Архангельской области, чтобы заставить эту шарашкину контору работать как надо».

«Сначала приехал пожарный подряд и дежурный МЧС по Архангельску и области. Мужик в фуражке пожал руку и поблагодарил за бдительность…Оказалось, что у сетевиков нет ключей от ближайшего трансформатора, а их дежурная машина не снабжена даже лестницей, чтобы залезть на столб и перерезать провода…Мужик в фуражке поговорив с работниками Россетей, вызвал своих. Приехала пожарка со своей лестницей, из кабины вылез сотрудник, сам забрался на верх и обесточил провода…», - отметил староста часовни.

«Да, из-за разгильдяйства могла сгореть часовня и часть деревянной Чумбаровки. Могли пострадать не только люди, а также памятники древнерусской живописи и старинная церковная утварь. Я не знаю, хорошо это или плохо, но накануне все это было то ли спасено, то ли украдено непонятными людьми. Кто и когда выносил я не видел – Просто пришел и уже ничего нет. А между прочим из моей частной коллекции исчезли медная купель из Верхней Золотицы XVI века, икона Праотца Авраама XVII века и Шенкурская святыня XIX века- икона Преподобного Феодосия Черниговского. Все это по хронологии должно являться памятниками федерального и регионального значения. А теперь, если их не вернуть, скорее всего, они осядут в московских особняках каких-нибудь «толстосумов-благодетелей» и будут недоступны для поклонения архангелогородцам...  

Но есть надежда – следователь обещал разобраться и все вернуть…Так что прошу Ваших святых молитв», - подчеркнул Радченко.  

24 июнь 08:54 | : Общество / Происшествия

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