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"Жесть в Архангельске" "настучала" на "Речпорт". СледКом реагирует...

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Жесть по-Архангельски»  размещен анонимный пост о том, что «руководство предприятия Речпорт, которое дислоцируется в Жаровихе, задерживает работникам заработную плату с апреля текущего года».

Для установления лиц, перед которыми имеется задолженность по оплате труда, просим их обратиться на прием в Следственное управление Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по адресу: город Архангельск, улица Тимме 2, корпус 1. При себе иметь паспорт. По вопросам организации приема Вы можете обратиться в отдел по приему граждан Следственного управления по номеру телефона (8-8182) 29-33-91. 

 Возможно обращение и через Интернет-приемную http://arh.sledcom.ru/references   и  посредством отправки сообщения на официальную страницу Следственного управления в социальной сети «ВКонтакте»( https://vk.com/arhslk  ).

Отметим, что это далеко не первый случай, когда органы реагируют на сигналы из пабликов. Соцсети становятся верными помощниками следствию…

 

 

10 июнь 11:04 | : Происшествия

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