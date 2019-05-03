"Жесть в Архангельске" "настучала" на "Речпорт". СледКом реагирует...

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Жесть по-Архангельски» размещен анонимный пост о том, что «руководство предприятия Речпорт, которое дислоцируется в Жаровихе, задерживает работникам заработную плату с апреля текущего года».
Для установления лиц, перед которыми имеется задолженность по оплате труда, просим их обратиться на прием в Следственное управление Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по адресу: город Архангельск, улица Тимме 2, корпус 1. При себе иметь паспорт. По вопросам организации приема Вы можете обратиться в отдел по приему граждан Следственного управления по номеру телефона (8-8182) 29-33-91.
Возможно обращение и через Интернет-приемную http://arh.sledcom.ru/references и посредством отправки сообщения на официальную страницу Следственного управления в социальной сети «ВКонтакте»( https://vk.com/arhslk ).
Отметим, что это далеко не первый случай, когда органы реагируют на сигналы из пабликов. Соцсети становятся верными помощниками следствию…