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Привет из 90-х. В Архангельске задержаны рэкетиры, обиженных просят отозваться

Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Архангельской области во взаимодействии с региональным управлением ФСБ при силовой поддержке ОМОН Росгвардии в областном центре задержаны подозреваемые в вымогательстве.

 

Как следует из материалов уголовного дела, группа злоумышленников требовала у одного из архангельских предпринимателей передачи им денежных средств за так называемое покровительство и решение проблем, которые могут возникнуть в процессе организации концертов звезд российской эстрады в столице Поморья.

 

Со слов потерпевшего, злоумышленники угрожали ему холодным оружием, применяли физическую силу, требовали передачи расписок с обязательством о выплате крупных сумм. Обещали проблемы родственникам и сложности в организации будущих концертов.

 

В результате проведения межведомственной операции задержаны двое предполагаемых участников группы – архангелогородцы 1986 и 1990 годов рождения. В ходе осмотра транспортного средства, на котором они передвигались, обнаружено и изъято несколько ножей, а также расписки и другие документы, изобличающие злоумышленников.

 

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 163 Уголовного Кодекса Российской Федерации (вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере). Если вина задержанных будет доказана, им грозит наказание от 7 до 15 лет лишения свободы. 

 

Еще двое предполагаемых участников группы разыскиваются сотрудниками полиции. Если вы узнали граждан на этой фотографии и располагаете информацией об их местонахождении, обратитесь в органы внутренних дел по телефонам: 8 (8182) 21-70-42, 24-06-21. Конфиденциальность гарантируется.

  

07 июнь 12:19 | : Происшествия

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