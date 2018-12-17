Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Партизаны" шалят? Ночью на станции Шиес звучали выстрелы

Поступают сообщения с Шиес.

Сегодня ночью в районе строящегося объекта была слышна стрельба.

Якобы столкновение произошло между строителями экотехнопарка и активистами, препятствующими этому.

Есть раненые… информация проверяется. На место происшествия выехала полиция.

Напомним, это уже не первый инцидент в этом районе, до этого «ленские партизаны» поджигали строительную технику и подпиливали опоры электропередач.

Между тем, двумя днями ранее Арбитражный суд Архангельской области признал законность работ, проводимых у станции Шиес

15 март 09:00 | : Происшествия

Видеозал


Хорошо, что не на голову президенту. В одной из аудиторий САФУ обвалился потолок (ВИДЕО)
Белые медведи в ужасе от состояния жилища людей в поселке Новая земля (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2019 (118)
Февраль 2019 (243)
Январь 2019 (213)
Декабрь 2018 (274)
Ноябрь 2018 (234)
Октябрь 2018 (268)

Деньги


все материалы
«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20