"Партизаны" шалят? Ночью на станции Шиес звучали выстрелы

Поступают сообщения с Шиес.
Сегодня ночью в районе строящегося объекта была слышна стрельба.
Якобы столкновение произошло между строителями экотехнопарка и активистами, препятствующими этому.
Есть раненые… информация проверяется. На место происшествия выехала полиция.
Напомним, это уже не первый инцидент в этом районе, до этого «ленские партизаны» поджигали строительную технику и подпиливали опоры электропередач.
Между тем, двумя днями ранее Арбитражный суд Архангельской области признал законность работ, проводимых у станции Шиес