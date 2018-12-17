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Суд не нашел на ст. Шиес признаки капитального строительства

Из пресс-релиза:

Архангельский областной арбитражный суд на заседании 13 марта отказал в удовлетворении иска Ростехнадзора к ООО «Технопарк» по факту якобы имевшихся нарушений при проведении работ на станции «Шиес» Ленского района.

Суть дела в том, что Ростехнадзор пытался привлечь к ответственности московскую компанию за якобы незаконное возведение объектов капитального строительства в Ленском районе Архангельской области. Претензии касались пробуренных в районе станции водозаборных скважины – по версии истца они сами по себе являлись объектами капитального строительства.

Но у суда сложилось иное мнение. Были затребованы дополнительные доказательства и у истца, и у ответчика. Интересы инвестора на заседании представлял заместитель гендиректора «Технопарка» Денис Синельников. Он рассказал, что скважины были пробурены в районе станции для поиска и оценки подземных вод, а работы велись абсолютно законно, в соответствии с распоряжением Министерства природных ресурсов.

В итоге ответчику удалось доказать, что претензии к якобы капитальному строительству на Шиес неправомочны, поскольку нет готового плана, прошедшего госэкспертизу. Пока же все ведущиеся там работы имеют некапитальный характер, что и было признано судом. Цель работ - организация погрузочно-разгрузочного кластера на арендованной у РЖД территории, что не нарушает ни федеральное, ни местное законодательство.

Пока неизвестно, будет ли подавать истец апелляцию на подобное решение.

Напомним, работы на Шиес проводятся на средства московского инвестора в рамках реализации проекта по созданию в Ленском районе экотехнопарка. Прямые инвестиции в него составят порядка 10,5 млрд. руб, а Архангельская область и Ленский район дополнительно могут рассчитывать на 500 новых рабочих мест и серьезный социальный бонус – 6 млрд. руб. за первые три года. Однако капитальное строительство объекта начнется только после проведения госэкспертизы и оформления всей разрешающей и регламентирующей документации.  

14 март 12:55 | : Экономика / Происшествия

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