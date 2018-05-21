В Котласе при купании утонула 13-летняя девочка

Трагедия произошла около 16 часов 23 июля на лимендском затоне реки Вычегда.

По предварительной информации, девочка находилась у воды с друзьями и не хотела купаться, но ребята уговорили ее зайти в воду. Вместе с подругой, держась за руки, они стали заходить на глубину, но в какой-то момент земля ушла у них из-под ног.

Затон – это речная акватория для отстоя и ремонта судов, разумеется, не пригодная для купания, т.к. дно там быстро набирает глубину, бьют холодные ключи, вода прогревается только у поверхности.

Одна из подружек сумела выбраться из подводной ямы, а другая утонула. Тело девочки сейчас ищут спасатели Котласской городской службы спасения.

Таким образом, число утонувших детей с начала лета 2018 года возросло до 11. Всего с начала года в Поморье утонули 53 человека, в том числе 13 детей. С начала лета на водоемах области, по оперативным данным, погибли 39 человек, сообщает пресс-служба МЧС по Архангельской области.