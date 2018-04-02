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За ЖКХ - смерть? В Котласе стреляли в директора управляющей компании

4 июля 2018 года около 23 часов у ресторана по улице Конституции в городе Котласе неизвестный произвел два выстрела из огнестрельного оружия в директора управляющей компании. С огнестрельным ранением плеча пострадавший госпитализирован в больницу. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

В настоящее время проводятся следственно-оперативные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, и виновных лиц.

Просим всех, кто располагает информацией, которая может помочь следствию, обратиться в  Котласский межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, расположенный по адресу: г. Котлас, ул. Невского, дом 14 Б, телефон приемной (818-37) 2-84-07, либо в органы полиции по телефону 02.

06 июль 10:23 | : Происшествия

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