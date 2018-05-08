Коряжма: Олег Канев найден. Увы...

Тело режиссера коряжемского ДК Олега Канева всплыло сегодня в районе городского пляжа. До этого спасатели искали его несколько дней.

Об этой трагедии на воде в жаркие выходные на юге Архангельской области мы писали неоднократно.

Все произошло 24 июня. Двое пятиклассников оказались в воде и начали тонуть. На помощь им бросились несколько очевидцев, в том числе и 25-летний Олег Канев. Подростков вытащили на берег, медикам удалось спасти только одного из них — мальчика, 10-летнюю девочку вернуть к жизни не получилось.



Вскоре выяснилось, что при спасении пропал один из очевидцев, бросившийся в воду для спасения детей, его вещи были обнаружены на берегу, в суматохе просто не заметили его исчезновения. Поиски тела велись несколько дней… и вот печальный финал…