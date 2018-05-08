Герой Коряжмы. Детей из воды спасал режиссер... и погиб

Как мы уже сообщали, в минувшие выходные в Коряжме произошла трагедия на воде. Подробности читайте здесь.

Вчера с утра водолазы обследовали дно Вычегды в надежде найти тело пропавшего вчера 25-летнего режиссера Коряжемского культурно-досугового центра Олега Канева. Он отдыхал на берегу с друзьями, когда начали тонуть двое пятиклассников. Олег, не раздумывая, бросился в воду. Его спохватились, когда спасли мальчика и достали из воды мертвую девочку. Больше Олега никто не видел.

По словам директора Коряжемской службы спасения Николая Евсевьева, сегодня поисковые работы возобновятся. Несмотря на то, что пляж официально не открыт, Служба спасения начала патрулирование береговой зоны.

-На месте трагедии опять купаются горожане, на призывы спасателей, которые транслируются с помощью мегафона, никто не обращает внимания, - с горечью констатирует Николай Модестович.

За день до разыгравшейся у насосной станции трагедии спасатели достали из воды пьяного мужчину, который пытался переплыть Вычегду.

(на фото: Олег Канев… таким его запомнит благодарный город)

(по материалам tk-online)