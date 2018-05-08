Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Герой Коряжмы. Детей из воды спасал режиссер... и погиб

Как мы уже сообщали, в минувшие выходные в Коряжме произошла трагедия на воде. Подробности читайте здесь.

Вчера с утра водолазы обследовали дно Вычегды в надежде найти тело пропавшего вчера 25-летнего режиссера Коряжемского культурно-досугового центра Олега Канева. Он отдыхал на берегу с друзьями, когда начали тонуть двое пятиклассников. Олег, не раздумывая, бросился в воду. Его спохватились, когда спасли мальчика и достали из воды мертвую девочку. Больше Олега никто не видел.

По словам директора Коряжемской службы спасения Николая Евсевьева, сегодня поисковые работы возобновятся. Несмотря на то, что пляж официально не открыт, Служба спасения начала патрулирование береговой зоны.

-На месте трагедии опять купаются горожане, на призывы спасателей, которые транслируются с помощью мегафона, никто не обращает внимания, - с горечью констатирует Николай Модестович.

За день до разыгравшейся у насосной станции трагедии спасатели достали из воды пьяного мужчину, который пытался переплыть Вычегду.

(на фото: Олег Канев… таким его запомнит благодарный город)

(по материалам tk-online)

26 июнь 13:31 | : Происшествия

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Итоги работы Министерства культуры Архангельской области за 2017 год (ВИДЕО)
Прости их, Пенза, или «Поморье» заварило отбеливатель. «Сказки бабушки Галины, выпуск 36
Не бойтесь России! Иностранные студенты из Архангельска зазывают земляков на Чемпионат мира по футболу (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2018 (239)
Май 2018 (245)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)


Деньги


все материалы
«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20