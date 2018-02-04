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На Котласском ЦБК (г. Коряжма) погиб подрядчик

На целлюлозно-бумажном комбинате в Коряжме погиб сотрудник подрядной организации – ООО «Крона». Несчастный случай произошел сегодня в 10 часов 35 минут в цехе каустизации и регенерации извести №1.

Двое подрядчиков снимали двигатель с мешалки каустизатора. При подъеме произошел обрыв крепления стропа. Падая, двигатель задел рабочего 1974 года рождения. От удара в голову рабочий потерял сознание. В цех экстренно прибыли медики и спасатели. Реанимационные меры результата не дали - молодой мужчина скончался.

Сейчас на месте трагедии работает оперативно-следственная группа.

13 апрель 12:51 | : Происшествия

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