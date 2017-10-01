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Еще один "привет" от Пеункова. Пойман соучастник убийства бизнесмена Быкова

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение 37–летнему уроженцу г.Архангельска в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «е», «ж» ч.2 ст.105, ч.3 ст.30 п.п. «а», «е», «ж» ч.2 ст.105 и ч.3 ст.222 УК РФ (убийство двух лиц и покушение на убийство трех лиц, совершенные в составе организованной группы, общеопасным способом, а также незаконное хранение, ношение, перевозка и передача огнестрельного оружия и боеприпасов).

В Следственном управлении проводится системная работа, направленная на раскрытие преступлений прошлых лет. Так, в ноябре 2017 года установлено местонахождение указанного обвиняемого, который длительное время скрывался от органов следствия.

По версии следствия, в июне 2004 года из-за возникшего в сфере бизнеса конфликта с целью убийства одного из предпринимателей города Архангельска и сопровождавших его охранников Алексей Пеунков и Алексей Горяшин организовали преступление: разработали схему, обеспечили исполнителей камуфляжной одеждой, автомобилями, оружием, предоставили информацию о потерпевших. 23 июля 2004 года на перекрестке улиц Кировская и Мостовая в городе Архангельске автомобиль предпринимателя расстреляли из автоматического оружия, в результате чего предприниматель и один из его охранников погибли, второй охранник тяжело ранен. Участие и роль разысканного обвиняемого заключалась в наблюдении и предоставлении информации о передвижениях потерпевшего. После убийства он на автомобиле вывез непосредственных исполнителей преступления за пределы областного центра.

В ходе допроса обвиняемый свою вину не признал. В настоящее время он содержится под стражей.

По делу выполнен необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. После ознакомления стороны защиты с материалами уголовного дела, оно будет направлено прокурору для принятия решения в пределах компетенции.

14 декабрь 09:46 | : Происшествия

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