В Новодвинске продолжают торговать водительскими удостоверениями

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждены уголовные дела в отношении шести жителей Архангельской области, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

По предварительной версии, в августе 2016 года 38-летний житель города Новодвинска через сеть Интернет обратился к неустановленному лицу, которое за взятку в размере 21 тысячи рублей, якобы предназначенную одному из сотрудников ГИБДД МВД РФ, предоставило ему водительское удостоверение без обучения в автошколе и сдачи экзаменов.

В 2017 году вышеуказанный новодвинец помог пяти своим знакомым за взятку в размере от 40 до 50 тысяч рублей получить водительские удостоверения в нарушение установленного порядка их выдачи, убедив их в том, что денежные средства предназначены сотрудникам ГИБДД. При этом он воспользовался услугами сайта, через который приобрел водительское удостоверение на свое имя, а оставшуюся часть денежных средств оставил себе. Преступный умысел, направленный на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий, не был доведен до конца по не зависящим от подозреваемых обстоятельствам, поскольку денежные средства не были переданы должностному лицу, а водительские удостоверения являлись поддельными.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Разыскивается лицо, получившее денежные средства. В ходе следствия также будут исследованы причины и условия, способствовавшие совершению преступного деяния.