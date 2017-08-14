И снова подельники Пеункова

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по обвинению 56-летнего и 41-летнего уроженцев города Архангельска в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и п. «в» ч. 2 ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделок).

По версии следствия, обвиняемые принимали участие в деятельности организованного преступного сообщества, созданного бывшим депутатом Архангельского областного Собрания депутатов Алексеем Пеунковым.

Напомним, что в 2009- 2013 годах члены указанного сообщества с целью монополизации рынка строительного песка, с применением физического насилия и угроз его применения, принуждали предпринимателей отказаться от заключения сделок купли-продажи и поставки строительного песка, и в дальнейшем - к заключению сделок только с подконтрольными преступному сообществу юридическими лицами.

После возбуждения уголовного дела указанные лица скрылись от органов следствия и были объявлены в федеральный и международный розыск. Летом текущего года один из них был задержан в Королевстве Таиланд, второй- сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области в городе Санкт- Петербурге.

В ходе допросов оба подследственных отказались высказать свое отношение к предъявленному обвинению.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.