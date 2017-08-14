Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

И снова подельники Пеункова

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по обвинению 56-летнего и 41-летнего уроженцев города Архангельска в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и п. «в» ч. 2 ст. 179 УК РФ (принуждение к совершению сделок).

По версии следствия, обвиняемые принимали участие в деятельности организованного преступного сообщества, созданного бывшим депутатом Архангельского областного Собрания депутатов Алексеем Пеунковым.

Напомним, что в 2009- 2013 годах члены указанного сообщества с целью монополизации рынка строительного песка, с применением физического насилия и угроз его применения, принуждали предпринимателей отказаться от заключения сделок купли-продажи и поставки строительного песка, и в дальнейшем - к заключению сделок только с подконтрольными преступному сообществу юридическими лицами.

После возбуждения уголовного дела указанные лица скрылись от органов следствия и были объявлены в федеральный и международный розыск. Летом текущего года один из них был задержан в Королевстве Таиланд, второй- сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области в городе Санкт- Петербурге.

В ходе допросов оба подследственных отказались высказать свое отношение к предъявленному обвинению.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

26 сентябрь 14:09 | : Происшествия

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2017 (199)
Август 2017 (235)
Июль 2017 (220)
Июнь 2017 (231)
Май 2017 (198)
Апрель 2017 (241)


Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.