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Директор Ширшинского "чесоточного" интерната пошел на... повышение

Об этом сообщает сайт Архсвобода, проводящий параллельно с областной прокуратурой свое журналистские расследование:

Идет расследование по факту чесотке в психоневрологическом - интернате под Новодвинском, а министерство направило и.о директора интерната …на повышение квалификации.

Намерены оставить его на прежней должности?

Или утвердить в качестве директора? …На конкурсе, который обещали провести в конце года …на должность директора.

Министерство действительно его работой довольно, о чем заявляли даже при прокурорской проверке, когда возбудили уголовное дело.

А как же ответственность за халатность по чесотке? …

По предварительной (еще не подтверждённой) информации — ответственность попытаются свалить на зама по мед. (авт.), которую попытаются уговорить войти в положение и взять директорские ошибки на себя.

А вот что пишут сотрудники о ситуации в интернате на сегодня:

…В очередной раз психоневрологический интернат прогремел и на область и на федеральном уровне и ..все! Похоже все закончилось на этом. От такой «славы» толку ни какого не получилось ни для клиентов, ни для работников.

…Слова главного бухгалтера о сотрудниках «Это быдло покричит и заткнется!» слышали многие… 

Почему заместителя по лечебной работе раздражает именно «Эхо Севера» не понятно, может потому, что мы пишем сюда правду? А что говорит Янсон все видели по ТВ, двух слов связать без подсказки не может.

Может только безграмотные доносы в полицию на СМИ и приказы с доверенностями подписывать, которые составляет такой же безграмотный «юрист».

 

11 сентябрь 12:24 | : Происшествия / Скандалы

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