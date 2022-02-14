Как «денацифицировали» бандеровцев на Русском Севере

Уже в далеком сегодня 1987 году я отдыхал у родственников в поселке Липаково Плесецкого района Архангельской области. Однажды в хороший июльский день мы с одним из родственников, Черноковым Володей, решили съездить на рыбалку в район поселка Сеза по узкоколейной железной дороги (сейчас известный на всю страну благодаря фильму «Колея – дорога жизни»).
Собрались - поехали. Не доезжая километров 10-12 до поселка вышли на «усу», так называют ответвление от центральной дороги в лес, где тоже есть железная дорога. Прошли еще километров 5 и вышли на берег большого и красивого озера. Пока мой родственник подготавливал снасти, я прогулялся по берегам озера и на красивой, светлой поляне увидел необычную деревушку. Несколько сохранившихся домиков и какие-то хозяйственные постройки, количеством около 12 – 15 штук, много было и совсем полуразвалившихся. Меня поразило то, что это была совсем не северная архитектура, а неизвестная мне до сих пор - стены были покрыты «дранкой» и обмазаны глиной. Было видно, что в них давно никто не живет, но они сохранились очень хорошо. Меня очень удивил факт, кто жил так далеко в лесу и в этих необычных домиках?
Мой родственник оказался человеком сведущим и поведал мне, что это поселок-поселение «бандеровцев» (так называли ссыльных жителей Западной Украины в 40 -50 годы). Вот так я узнал, что на севере уже в середине прошлого века проходила «денацификация».
Будучи человеком дотошным, я провел тогда маленькое исследование по тому, кто был тогда, в конце 40 х - начале 50 х, в Плесецком районе на принудительном поселении и выяснил, что первые кто появился, еще в 1946 году – были пленные немцы. Их было много, но вели себя они хорошо, работали и организованно проводили досуг – пели песни под губную гармошку. Местное население относилось к ним вполне лояльно – никто никого не обижал. Немцы жили совсем недалеко от деревень, в бараках, и строили теперешний поселок Липаково. Строители они оказались неплохими – до сих пор еще стоят дома, построенные ими по всей Архангельской области: в Новодвинске, поселке Кулой, что в Вельском районе, и многих других.
Со слов старожилов, которые еще в те 80-е годы помнили, что было 30 лет назад. Немцы не любили Гитлера, считали правильным то, что они помогают восстанавливать Советское народное хозяйство. Два раза в неделю у них проводили политзанятия.
Были на поселениях и пленные румыне, но их было мало и вели себя они так же, как и немцы – миролюбиво.
Совсем другое дело - «бандеровцы» - «самые опасные зэки», такую характеристику им давала охрана лагерей. Многочисленность и сплоченность позволяла им осуществлять доминирование над другими заключенными, поэтому, по мере возможности, старалась держать отдельно от других заключенных.
По мере подавления националистических повстанческих выступлений на Западе Украины в лагеря НКВД прибывало все большее число бандеровцев. Нужно отметить, что в первые годы среди них было не так много активных «оуновцев» (ОУН – организация украинских националистов, зпрещенная в России)), членов боевых отрядов – таких войска НКВД чаще всего расстреливали на месте. Это были преимущественно мирные жители, сочувствовавшие или оказывавшие помощь военизированным формированиям ОУН и УПА (организации, запрещенные в России).
Однако в связи с усилением действий по разгрому националистического партизанского движения на Западной Украине в Гулаговское сообщество стали более активно вливаться и боевики. В 1948 году для политзаключенных были организованы особые лагеря (Особлаги), туда стали отправлять и украинских националистов: власти не желали создавать благоприятную среду для распространения антисоветских идей среди «неполитических» осужденных.
Вот такую «деревушку»-поселение и удалось мне повстречать не берегах озера вблизи поселка Сеза. По воспоминаниям местных старожилов, поселенцы нередко прибывали туда вместе с семьями и селили их посемейно.
Диссидент и правозащитник Лев Копелев, отсидевший 10 лет, так описывал западноукраинский контингент своего лагеря: «Эти бандеровцы и полицаи нас с вами зарезали бы, если бы только могли. А уж поделиться с голодным – никогда. Я их знаю, всю жизнь прожил рядом. Они – страшная публика. Жадные, скупые, русских и поляков ненавидят, а уж про евреев и говорить нечего, они их убивали и продавали – первые помощники немцам были». С другими национальными группами «западенцы» откровенно не ладили, даже если и были попытки объединиться с какой-либо нацгруппой, то исключительно ради установления контроля над обитателями бараков или противостояния лагерному начальству. Чаще всего можно было наблюдать консолидацию других категорий осужденных против бандеровцев.
Особенно ненавидели украинские националисты криминальные группировки: «воров» и «сук» («воры» — это старый, еще довоенный контингент криминалитета, который строго придерживался воровских законов, «суки»- это попавшие в лагеря за те , или иные преступления, участники Великой Отечественной Войны, в том числе и бывший криминалитет взявший в руки оружие), а также «чечен» ( спецпереселенцы оказавшие сопротивление Советской власти из Чечни) – вот откуда, по моему мнению активность чеченских батальонов во время «спецоперации» на Украине сегодня.
На Русском Севере «сук» и «чечен» было мало – их отсылали в другие лагеря, а вот «воров» и немцев было много, поэтому лагерное начальство «воров» с «бандеровцами» вместе старалось не держать, а к немцам украинские националисты относились лояльно, т.к. подчиняли их, поменялись, так сказать, местами.
Бандеровцы, закаленные противостоянием с советской властью, с нацистами, с поляками, представляли собой сплоченную и жестокую массу. Они обладали специфическими навыками существования в подполье, что их отличало от многих других категорий заключенных. Как и бандитские группировки ГУЛАГа «западенские» боевики не останавливались ни перед насилием, ни перед террором, ни перед убийствами, но в плане организованности они их заметно превосходили. Более того, бандеровцы успешно перенимали опыт «паразитического выживания» в лагерях, присущий воровским сообществам.
Чаще всего выходцы из западных регионов Украины имели неполное начальное образование, многие и вовсе были неграмотными. Большинство из них – это крестьяне, которые не принимали участия в вооруженной борьбе, но активно помогали повстанцам одеждой и едой. В лагере они оказались в полном подчинении боевиков из УПА. Используя навыки подпольной антисоветской борьбы, контрразведывательный опыт, активно прибегая к вербовке, запугиванию и силовым методам решения вопросов, включая пытки, они без труда завоевали в лагере привилегированное положение.
А вот самих «западников» вербовать не получалось. Даже если они и соглашались на сотрудничество либо с лагерным начальством, либо с чекистами, то нередко становились «двурушниками» – работали на обе стороны. Они могли выполнять и самую грязную работу по зачистке лагерного контингента от «стукачей» МВД. На убийство как правило шли «оуновские» боевики, осужденные на 20-25 лет. Терять им фактически было нечего.
Впрочем, бандеровцам было недостаточно власти над заключенными, они желали диктовать свои условия и лагерной администрации, создавались свои службы безопасности, технические службы и отделы политического воспитания. Они активно сотрудничали с администрацией и старались везде поставить своих людей на должности в лагере.
Вся эта деятельность была направлена на одно – освобождение из мест лишения свободы. Когда они к 1954 году взяли под свое «покровительство» значительную часть лагерей в Сибири и провели восстание, которое пришлось подавлять танками, власти задумались – что с ними делать дальше?
А дальше произошло то, что я долго не мог понять – их всех амнистировали в 1955 году. 20 000 бандеровцев поехали домой. Опустела и та «деревушка» на озере.
Не мог я понять – почему так сделали? Побоялись бунтов на зоне? Нет, не побоялись. Все эти восстания можно было подавить на «раз-два».
Ответ на этот вопрос я нашел неожиданно, когда мне в руки попалась книга нашего земляка Р. Габидулина «Культурология. Мировая культура», в которой он детально разбирает – что такое «КУЛЬТУРА» и «ЦИВИЛИЗАЦИЯ». Он приводит много определений понятию культура, но, пожалуй, самое точное, дает известный культуролог Гуревич П.С. «Культура – совокупность способов и приемов человеческой деятельности (материальной и духовной) объектированных в предметных материальных носителей (средствах труда, знаков) и передаваемых последующим поколениям». В той же книге Р. Габидулина приводится несколько признаков понятию «Цивилизация», из которых отмечу только два, необходимых для понимания нашей ситуации, - наличия государства и наличие письменно зафиксированных законов (пусть автор этой монографии простит мне вольную трактовку его книги).
Украинские националисты были обладателями определенной культуры, основанной на ИХ понимании тех или иных исторических процессов, обладали определенным уровнем образования (весьма низким) и т.д., но у них не было их ЦИВИЛИЗАЦИИ, т.е. не было своей государственности и своих записанных законов. В общем то и была их основная цель - (таких народов в мире очень много, вспомним тех же курдов) обретение своей государственности и аутентичности, за которую они сражались со звериной жестокостью.
Советское правительство дало им то, что они так долго добивались, правда в своей, так сказать, интерпретации – Украинское Советское государство в составе СССР. Везде преподавался украинский язык, существовали фольклорные ансамбли, национальные театры, справедливые, народные законы. Что еще надо? Никаких ограничений в занятии государственных и общественных должностей, т.е. возможность благополучия и карьерного роста. Более того – сам руководитель СССР, Никита Сергеевич Хрущев, родом с Украины, носил вышиванки, любил борщ и горилку.
Конечно, матерые националисты были давно расстреляны отрядами НКВД, а запятнавшие себя большой кровью остались сидеть и были переведены в лагеря, где заправлял криминал («воры», «суки» и «чечены») и многие, конечно, долго они там не прожили – им припомнили «беспредел» начала 50- х годов. Тюремное начальство смотрело на это «баловство» с наличием заточек и ножей у криминалитета «сквозь пальцы» пока они самостоятельно не разобрались с остатками бандеровцев.
А «мирные» западенцы хорошо влились в Советское Украинское государство, занимали высокие государственные посты и даже не помышляли о какой-то антисоветской деятельности.
«Вишенкой на торте» был подарок Украине Крыма, всегда русского и советского, «добрым» Никитой ( злые языки говорили , что с подачи его жены- уроженки Галичины, которая успела в 20 годы уехать в Москву на учебу, где и познакомилась с Никитой и больше обратно не вернулась ( к счастью уехала, иначе она как коммунистка была бы первой , которую бы расстреляли бандеровцы). Хотя я в эту версию не верю, Хрущев всегда был непредсказуемым человеком, скорей всего эта идея ему пришла, когда он перепил ту самую горилку. Ведь и уволили его за «волюнтаризм», т.е. непродуманность решений.
Однако в случае с «денацификацией» бандеровцев он оказался прав.
Кстати, Вам ничего не напоминает, как В.В. Путин решил вопрос с Чечней – та же модель ...Я думаю, что и сейчас, по итогам «спецоперации» будет как-то так.
Вернувшись в 1987 год, хочу сказать, что мне удалось повстречаться с осевшим в поселке Липаково немцем, который женился на местной девушке, да так и прожил всю жизнь на Русском севере. Когда я пришел к нему с вопросами о том времени – он разговаривать со мной не захотел, не хотел вспоминать прошлое. Если бы мне не сказали, что он немец, я бы никогда не догадался – одет был в обычную фуфайку и по-русски говорил хорошо, правда с небольшим акцентом. Двор был чисто убран, ничего лишнего – это так не характерно для русских, не правда ли?
Жил в поселке и бывший бандеровец. Но я нему даже не пошел - меня предупредили, что он крайне нелюдим и разговаривать он не будет точно. Хотя его внуки уже были обычными «липаковцами» – любили рыбалку, пили портвейн из «горла» перед танцами в клубе, в общем, хорошие советские пацаны.
В заключении - о рыбалке. Рыбы мы с Володей Черноковым наловили много, в основном щуки, а на том озере я больше не был, наверное, не рыбак, мне больше книги интересно читать….
Михаил Скоморохов, специально для «Руснорд»